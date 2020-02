Nieuw onderzoek naar inspuitbaar poliovaccin: UAntwerpen zoekt deelnemers David Acke

23 februari 2020

12u28 0 Antwerpen Het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) op UAntwerpen start volgende maand een nieuw onderzoek naar een inspuitbaar poliovaccin, opnieuw met de steun van de Bill and Melinda Gates Foundation. Voor dat onderzoek zoekt de universiteit nog deelnemers. “Deze studie is een noodzakelijke nieuwe stap richting de uitroeiing van kinderverlamming.”

De voorbije jaren voerde het CEV reeds twee studies uit naar een nieuw poliovaccin. De unieke studie in Poliopolis, waarbij de proefpersonen in quarantaine verbleven, kon rekenen op internationale aandacht. “Die studies verliepen zeer succesvol”, aldus prof. Pierre Van Damme. “Ze brachten de uitroeiing van polio weer een stap dichterbij, maar we zijn er nog niet helemaal.”

Er bestaan twee types poliovaccin: het inspuitbare poliovaccin (IPV) en het drinkbaar, levend afgezwakt poliovaccin (OPV), dat oraal wordt toegediend. Van Damme: “Dit laatste heeft als zeldzame nevenwerking dat het een ernstig verlammende vorm kan veroorzaken en besmettelijk kan worden voor anderen. Daarom stapten alle EU-landen de laatste tientallen jaren over van OPV naar IPV. In België gebeurde dit in 2000.”

Nood aan verbeterde versie

Elk land in de wereld zou die overstap moeten maken. Maar het huidige IPV moet eerst verbeterd worden: de orale variant biedt vandaag een hogere immuniteit van de darmen en het beperkt de verspreiding van het poliovirus, terwijl het huidige IPV wel elk individu beschermt maar minder effect heeft op de verspreiding. Een verbeterde versie van het IPV zal daarom een toegevoegde waarde hebben. Die verbeterde versie zit in de pijplijn en zal getest worden door het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties.

“We gaan de veiligheid en het effect van een nieuw inspuitbaar poliovaccin na bij gezonde volwassenen die reeds een basisvaccinatie met het inspuitbare geïnactiveerde poliovaccin gekregen hebben”, legt Van Damme uit. “Concreet gaat het over Belgen die geboren zijn in 2002, 2001 of oktober, november, december 2000, maar ook over iedereen tussen 18 en 45 jaar die zijn basisvaccinaties (inspuitbare vorm) in Nederland kreeg.”

Stoelgang verzamelen

Deelnemers worden eerst gescreend en komen nadien nog acht keer langs op visite. Voor elk bezoek aan het studiecentrum wordt een onkostenvergoeding van 75 tot 150 euro voorzien. De deelnemers worden willekeurig ingedeeld in drie studiegroepen. Op de eerste vaccinatievisite krijgt de eerste studiegroep het nieuwe inspuitbare poliovaccin toegediend, de tweede studiegroep ontvangt het bestaande inspuitbare poliovaccin en de derde studiegroep ontvangt het bestaande drinkbare poliovaccin.

Vier weken later krijgen alle deelnemers een dosis van het bestaande drinkbare poliovaccin. Op die manier kan worden nagegaan wat het effect van het nieuwe inspuitbare vaccin is op de verspreiding van het poliovirus. Het virus wordt vooral via de stoelgang in de omgeving verspreid. Om de verspreiding van polio te stoppen, is het dus belangrijk om de hoeveelheid en de tijdsduur dat het virus in de stoelgang aanwezig is, zoveel als mogelijk te beperken. Om dit te bewijzen, zullen de deelnemers op een eenvoudige manier stoelgangsstalen moeten verzamelen.

Wie wil deelnemen vindt meer info op www.uantwerpen.be/vaccinstudies-polio. Met vragen kunt je contact opnemen met cev@uantwerpen.be of via 03 265 26 52. De studie werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Universiteit Antwerpen.