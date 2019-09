Nieuw monument wordt ingehuldigd tijdens bevrijdingsplechtigheid in Viersel

CVDP

09 september 2019

Naar aanleiding van de Bevrijding van 75 jaar geleden zal het gemeentebestuur van Zandhoven op woensdag 11 september een nieuw monument inhuldigen op de plaats waar twee Britse soldaten gesneuveld zijn. Nadien zal in de kerk van Viersel een tentoonstelling plaatsvinden over de bevrijding van Zandhoven.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de twee Britse gesneuvelde soldaten in Viersel geëerd door het gemeentebestuur en de Nationale Para-Commando Vriendenkring. Deze herdenking vindt plaats op 11 september in de kerk van Viersel waar de graven van de Britse soldaten liggen. Nadien zal de menigte naar de brug van Viersel wandelen voor een gedenkmoment voor de twee soldaten op de plaats waar ze sneuvelden. Hier zal het nieuwe monument worden ingehuldigd door de burgemeester. Nadien is er in de kerk een tentoonstelling over de troepenbeweging en de bevrijding van Zandhoven.

“Het nieuwe monument van de Engelse soldaat zal tussen het jaagpad en de brug staan. Er komt ook een bord met informatie over de geschiedenis ervan”, vertelt schepen Rudy Willems. De gemeente maakte ook een nieuwe fietsroute die langs een 25-tal plaatsen gaat waar gebeurtenissen hebben plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Iedere geïnteresseerde kan de tentoonstelling bezichtigen in de kerk van Viersel op woensdag 11 september van 14 tot 19 uur.