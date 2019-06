Nieuw luxe-nagelsalon geopend op 't Eilandje Jan Aelberts

18 juni 2019

10u29 0 Antwerpen Op het Eilandje, in de Londenstraat, hebben Joyce Kokkinakis en Laila Maatoug een nieuw luxe-nagelsalon geopend.

“Na veel ervaring in de sector op te doen, 10 jaar lang met elkaar samen te werken en een hechte vriendschapsband te hebben opgebouwd, durven we nu een eigen zaak openen”, zeggen Joyce en Laila. “Eén van onze grote troeven is het creëren van de juiste sfeer binnen het salon. Noem het een uur therapie, even ontladen.”

Nailand zelf vind je in de Londenstraat 24, prijzen en info op de website.