Nieuw kunstwerk Provinciehuis moet bezoeker doen stilstaan bij kindermishandeling ADA

27 juni 2019

17u05 2 Antwerpen In aanwezigheid van de provincieraad stelde eerste gedeputeerde Luk Lemmens een nieuw kunstwerk van Sofie Muller voor, dat aan de kunstcollectie wordt toegevoegd. Dit werk kwam tot stand op vraag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Het moet kindermishandeling meer onder de aandacht brengen.

De kunstenares vormde een oude mijnkast om tot kabinet waarin verschillende symbolisch beladen objecten verwijzen naar kindermishandeling. Zo wil Muller de toeschouwer laten stilstaan bij een probleem dat nog altijd aanwezig is in onze maatschappij. Deze installatie krijgt een permanente opstelling in de publieke zone van het Antwerpse provinciehuis.

Een klein kinderhoofdje, gehouwen uit roze albast, vormt het tweede luik van Kabinet/portret SI024G. De erosie aan de linkerzijde verwijst naar de mentale beschadiging van dit kind. Tegelijk kijkt het hoopvol en met opgeheven hoofd de wereld tegemoet. Tijdens de plechtige voorstelling overhandigt gedeputeerde Luk Lemmens dit kinderportret aan een vertegenwoordiger van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Het hoofdje krijgt, als teken van hoop, een plaats in het Vertrouwenscentrum.