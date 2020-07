Nieuw kunstproject PUBLIEK FIGUUR brengt elk jaar nieuw beeld naar Stadspark ADA

03 juli 2020

13u10 1 Antwerpen PUBLIEK FIGUUR is een nieuwe reeks tijdelijke kunstopdrachten voor de publieke ruimte in het Antwerpse Stadspark. Voor de eerste editie werd kunstenaar Tramaine de Senna uitgenodigd om een nieuw bronzen beeld te maken dat een jaar lang de andere ‘figuren’ in het park zal vervoegen.

Sinds de inhuldiging in 1869 sieren standbeelden en monumenten ter ere van historische figuren als schilders en dichters, monarchen en militairen het Stadspark. Een in onbruik geraakte klassieke stenen sokkel wordt nu gebruikt om nieuwe beelden te presenteren in de publieke ruimte. Onder de noemer PUBLIEK FIGUUR wordt elk jaar een hedendaagse kunstenaar gevraagd om na te denken over de actuele betekenis van publieke representatie.

Voor PUBLIEK FIGUUR #1 maakt kunstenaar Tramaine de Senna, een in Amerika geboren kunstenaar die al even in Antwerpen woont en werkt, een bronzen beeld dat geïnspireerd is door vraagstukken over identiteit, trompe-l’oeil sculpturen en popcultuur. De titel Figure of Color verwijst zowel naar de titel van de opdrachtenreeks als naar de Engelse uitdrukking ‘person of color’, die voornamelijk in de V.S. gebruikt wordt als term voor niet-witte Amerikaanse burgers.

Hedendaags

“Met de opdrachtenreeks PUBLIEK FIGUUR zet de stad vanuit een hedendaagse artistieke benadering en een actueel begrip van de stedelijke samenleving weer sterk in op standbeelden in de openbare ruimte. Jong talent krijgt hiermee ook de kans een visie op mens en maatschappij uit te drukken in een beeld en om zich een jaar lang te richten tot het grootste en schoonste publiek: de bewoners en bezoekers van Antwerpen”, zegt Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur.

Het is de eerste keer dat de Senna met brons werkt, haar oeuvre bestond tot nu toe vooral uit kunststoffen, textiel, keramiek en composieten.