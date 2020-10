Nieuw kunstenfestival RAAK! gaat artistieke tour op AMK

05 oktober 2020

12u07 0 Antwerpen De eerste editie van het nieuwe kunstenfestival Project Kunstwijl: RAAK! vindt van vrijdag 16 tot zondag 18 oktober plaats. Het festival focust op lokaal en nieuw talent en bestaat uit een tour in de binnenstad. Ze opent op vrijdagavond in de Zirkstraat.

Drie dagen lang kan je de artistieke tour op gaan in het centrum van Antwerpen tijdens Project Kunstwijk: Raak!. RAAK nodigt je uit om in de binnenstad een parcours te volgen om nieuw, lokaal talent te ontmoeten in een veilige en relaxte sfeer. De beeldende expo’s en belevingsroute zijn gratis te bezoeken, langs verschillende locaties. Voor de performances koop je één ticket waarmee je telkens drie korte voorstellingen bijwoont.

Op vrijdagavond start het festival met een programma bij Fameus in de Zirkstraat. Het programma werd samengesteld door alle artists in residence (de GASTen van Fameus) die een werkplek hebben in het gebouw. Op zaterdag verspreidt het festival zich over meerdere locaties in het historisch centrum van Antwerpen, zoals het Vleeshuis, museum Plantin-Moretus, Fameus en cultureel ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn. Op zondag kunnen geïnteresseerden meedoen met workshops en familievoorstellingen.

Meer concrete info over het programma volgt op www.projectkunstwijk.be