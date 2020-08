Nieuw klassiek visrestaurant in Scheldestad: Pont Neuf opent op 't Eilandje ADA

06 augustus 2020

17u48 1 Antwerpen Visliefhebbers kunnen vanaf nu terecht in het nieuwste visrestaurant van de stad. Met Pont Neuf keren chef Tommy Bocklandt en gastvrouw Dominique Leroy terug naar het hart van de Antwerpse haven: het Eilandje. Op de menukaart? Een à la carte. “De moeilijkste menu die er is”.

Pont Neuf heeft zich genesteld aan het water en met zicht op fris groen. Het Verbindingsdok tussen Willemdok en Kattendijkdok ligt pal voor de deur. Het terras heeft zicht op de Londenbrug, het hart van het oudste gedeelte van de Antwerpse haven.

Voor gastvrouw Dominique Leroy en chef Tommy Bocklandt de ideale plek om 25 jaar horeca ervaring met een eigen project te bezegelen. Het echtpaar is klassiek geschoold in onder meer Antwerpse toppers als ’t Fornuis en Matelote, het voormalige restaurant van Didier Garnich, één van de meest charismatische mariene chef die Antwerpen kende. Het is zijn natuurlijke viskeuken die de basis vormt van Pont Neuf.

A la carte

Dominique en Tommy Bocklandt kiezen in Pont Neuf voor een à la carte keuken. De moeilijkste, meest uitdagende maar ook meest aangename restaurantvorm. “Uiteindelijk is het kunnen kiezen voor veel restaurantgasten het plezier waarvoor ze op restaurant gaan”, zegt Leroy. “Een vaste menu maakt het werk in keuken en zaal makkelijker maar zorgt niet voor dezelfde vibe aan tafel.” Met 25 jaar bediening onder de veren en zelf een fervente foodie kan niemand haar daarop tegenspreken.

Pont Neuf, Verbindingsdok-Oostkaai 9, 2000 Antwerpen. www.pont-neuf.be