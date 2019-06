Nieuw kinderdagverblijf moet buitenruimte hebben Stad maakt regels strenger vanaf 1 oktober David Acke

22 juni 2019

09u18 9 Antwerpen Wie vanaf 1 oktober 2019 een kinderdagverblijf wil opstarten, moet rekening houden met strengere regels. Zo zal je moeten aantonen dat de kinderopvang een buitenruimte heeft, gekwalificeerd personeel in loondienst, pedagogische omkadering en geventileerde leef- en slaapruimtes. “Kwalitatieve kinderopvang is een basisdienstverlening”, zegt schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud.

Sinds 1 augustus 2017 behaalde de stad Antwerpen de Barcelona-norm. Dat betekent dat er kinderopvang is voor minstens één op drie kinderen tussen 0 en 3 jaar. Nu die vereiste ‘33 procent-norm’ gehaald is, past de stad haar waaier aan ondersteuningsmaatregelen aan om naast capaciteitsuitbreiding ook kwaliteit te stimuleren.

Via de kinderopvangtoelage en de presubsidiëring komt de stad Antwerpen tussen in de factuur van kinderopvang. Aan deze toelages worden nu nieuwe kwaliteitseisen verbonden, die zowel het kinderopvanginitiatief als de ontwikkeling van de aanwezige kinderen ten goede komt.

Buitenruimte

“Concreet vraagt het nieuwe toelagereglement voor werkingssubsidies dat de organisatoren van kinderopvang beschikken over een vormingsplan, een buitenruimte, gekwalificeerd personeel in loondienst, pedagogische omkadering en geventileerde leef- en slaapruimtes”, verduidelijkt schepen Nabilla Ait Daoud de nieuwe regel. Ook een positief locatieadvies is een vereiste. “Op die manier houden we rekening met de lokale luchtkwaliteit en mogelijke geluidsoverlast en zorgt de stad ervoor dat kinderopvanginitiatieven opgestart worden waar er nood is.”

Tegelijkertijd past de stad ook haar toelagereglement voor investeringssubsidies aan. Om in aanmerking te komen voor een infrastructuurtoelage, moet men niet langer per definitie voorzien in extra opvangcapaciteit. Zo kunnen ook bestaande kinderdagverblijven een toelage krijgen om aan de strengere kwaliteitsnormen te voldoen.

De nieuwe reglementen treden in werking op 1 oktober 2019. Voor de kinderdagverblijven die momenteel gebruik maken van één van de bestaande toelages verandert er niets. Zij kunnen echter niet onmiddellijk beroep doen op bijkomende nieuwe subsidiëring volgens het nieuwe reglement.

Kwaliteit garanderen

“Ik streef naar voldoende, maar zeker ook kwalitatieve kinderopvang voor onze allerkleinsten. Kwalitatieve kinderopvang is een basisdienstverlening waar iedereen die er nood aan heeft beroep op moet kunnen doen. Dat is niet alleen goed voor de ontwikkeling van het kind, maar ook de ouders kunnen op die manier hun professionele dromen verwezenlijken”, besluit schepen Ait Daoud. “Via deze nieuwe ondersteuningsreglementen willen we als stad ons steentje bijdragen zodat de kinderopvanginitiatieven binnen onze stad maximale kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen.”