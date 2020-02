Nieuw in de Zoo: 44 dieren gemaakt van 800.000 Lego-blokjes CVDP

26 februari 2020

12u11 0 Antwerpen In ZOO Antwerpen dagen van 4 april tot en met 31 augustus 2020 kunstige sculpturen gemaakt van LEGO®-blokjes op in het park. In de tijdelijke expo Nature POP! verschijnen iconische dieren die vragen om onze aandacht voor het broze evenwicht van onze ecosystemen en de pracht van de natuur.

Meer dan 800.000 LEGO®-blokjes brengen de 44 unieke dierenbeelden in verschillende displays tot leven. Helemaal gratis, inbegrepen in de toegangsprijs of je abonnement! Bovendien is dit een wereldprimeur voor deze bejubelde expo. Artist Sean Kenney laat de natuurelementen in felle kleuren en gestileerde vormen “POP out of their surroundings”.