Nieuw in de Kloosterstraat: nikkelvrije juwelen aan een budgetvriendelijke prijs bij VANEVA CVDP

30 augustus 2019

19u31 0 Antwerpen Deze maand opende in de Kloosterstraat in Antwerpen de nieuwe juwelenwinkel ‘VANEVA’. Eva Van den Bossche (44) verkoopt er zelfgemaakte juwelen en accessoires.

“Ik was altijd al creatief en geïnteresseerd in mode. Vijf jaar geleden maakte ik voor het eerst zelf juwelen ter gelegenheid van een verjaardag van de dochter en zo ben ik er in gerold”, vertelt Eva. Haar eerste juwelen verkocht ze via homesales en marktjes en vorig jaar opende ze ook een pop-upwinkel op de Grote Markt in Mechelen. Na een groot succes en een verlenging van het contract met zes maanden, ging ze op zoek naar een vast pand. In de Kloosterstraat 185 vond ze een instap klaar pand met een goede locatie om VANEVA definitief te vestigen.

De eerste reacties na het openingsweekend van VANEVA waren positief. “Mensen vinden het leuke oorbellen en zijn ook verrast door de lage prijs”, vertelt Eva. De juwelen zijn allemaal nikkelvrij zodat ze zeker geen allergische reactie kunnen veroorzaken. Eva combineert haar nieuwe winkel met een halftijdse job als leerkracht wiskunde in het middelbaar. “Het is leuk dat ik naast het lesgeven nog iets totaal anders kan doen.” De juwelen van VANEVA zijn ook te koop via de webshop, maar de collectie in de winkel is uitgebreider.

Je VANEVA bezoeken in de Kloosterstraat 185 in Antwerpen op woensdag 13-18u, vrijdag en zaterdag 10-18u en op de koopzondagen. De webshop is te vinden op www.vaneva.be.