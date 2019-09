Nieuw in Antwerpen: speciale parkeerplaatsen voor elektrische deelsteps ADA

12 september 2019

De stad Antwerpen wil de fietsenstallingen rond de stationsbuurt herschikken en daar horen ook speciale parkeerplaatsen bij voor elektrische deelsteps. Afgelopen dinsdag werden op De Keyserlei speciale parkeerplaatsen voor steps geschilderd. “Dit past binnen een grotere operatie van herschikking”, stelt Dirk Vermeiren, woordvoerder van schepen Koen Kennis. Meer informatie wil het kabinet van de schepen nog niet vrijgeven. “Binnenkort wordt er officieel gecommuniceerd.” Of het voortaan verplicht zal zijn om je step op dergelijke parkeerplaatsen achter te laten, is ook niet duidelijk.

De stad is samen met de verdelers van de deelsteps al langer op zoek naar oplossingen om de chaos in de publieke ruimte georganiseerd te krijgen. Heel wat gebruikers laten de steps namelijk achter waar het hen goeddunkt waardoor ze vaak in de weg staan van andere weggebruikers.