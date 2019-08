Nieuw holebifestival richt zich op mensen van kleur ADA

02 augustus 2019

11u57 1 Antwerpen Met een nieuw, eendaags festival gericht op mensen van kleur uit de LGBTQ+ gemeenschap wil Behuman VZW mensen samenbrengen tijdens de POC*Pride in Antwerpen op 8 augustus 2019.

BeHuman, de organisatie opgericht door theatermaakster en community builder Nyira Hens & gender-bender activist en performer Jaouad Alloul, organiseert dit jaar hun eerste editie van “People Of Colour Pride Belgium”. Vanuit hun eigen achtergrond willen ze een aanvulling zijn naast de Antwerp Pride en eren zij de zwarte transvrouw Marsha P. Johnson die aan de wieg stond van de Stonewall Riots in 1969 in New York.

Zowel Alloul als Hens zijn beide queer en vinden dat in de meer dan 10 jaar dat zij reeds vertoeven in de LGBTQ+ gemeenschap een tekort is aan representatie voor mensen van kleur. Niet enkel voor mensen van kleur, maar ook voor sekswerkers, asielzoekers, mensen in armoede, kinderen, thuislozen en ouderen. Net daarom willen zij een veilige haven creëren waar ook deze mensen hun geaardheid trots kunnen komen vieren.”

In samenwerking met de Zomer Van Antwerpen zullen zij, op donderdag 8 augustus, een avond organiseren met een debat, concert en feest. Er zal een salongesprek zijn gemodereerd door Raf Njotea met Fourat Ben Chikha, Bianca van Guine, Olave Nduwanje en Lucy Mujaya. Samen met Njotea onderzoeken zij wat het betekent om als POC uit de LGBTQ+ gemeenschap aan activisme te doen anno 2019 en hoe de wereldwijde pridebeweging inclusiever kan worden.

www.behumanvzw.be/