Exclusief voor abonnees Nieuw boek ‘De Rest is Parking’ vertelt waarom de Antwerpenaar zo Antwerps is: “Onze nek kan niet dik genoeg zijn” Jan Aelberts

16 oktober 2019

14u55 0 Antwerpen Zet je schrap: we laten twee Antwerpenaren ongegeneerd praten over hún stad, 't Stad, waarom Antwerpenaren zo Antwerps zijn en waarom de rest parking is. Niet zonder reden is net dat de titel - ‘De Rest is Parking’ - van het laatste boek van Joost Houtman en Bart De Clerck. “Antwerpenaren een dikke nek? Onze nek is nog niet dik genoeg.”

Olympisch goud op de honderd meter chauvinisme. Ze halen het met twee vingers in de neus. Toch is de Antwerpenaar meer dan alleen een chauvinist. “Hij moet vooral ook met zichzelf en zijn stad kunnen lachen. Een rebel zijn, een schenenschopper, maar met humor. Al lacht hij zelf vaak ook het hardst om zijn eigen moppen.”

Een boek getiteld ‘De Rest is Parking’ kan bijna alleen op café ontstaan. Hoe kwam het tot stand?

Joost Houtman: “Tijdens de voorstelling van Bella Figura, het boek dat ik samen met Philip Roose schreef over waarom de Italianen zo Italiaans zijn, leerde ik Bart kennen. Het was bloedheet. Op de nadrink na de nadrink werd er, op z'n Antwerps, al flink wat afgezwanst over de vraag ‘what’s next?’. Al snel kwamen we bij onze stad, Antwerpen. En ook al is het geen land, het is wél het centrum van de wereld. En de Antwerpenaar is een apart volk. We bleken allebei op veel verhalen te zitten. Zelf ben ik opgegroeid achter onze zoo. Ik liep elke avond door de zoo naar huis.”

Bart De Clerck: “We hebben vooral uren op café gezeten en verhalen uitgewisseld. Ik ben tien jaar lang journalist geweest en zoals je weet: als journalist word je ontzettend rijk. Toch aan verhalen. Ik herinner me dat ik Roger Moore op ‘t Schoon Verdiep vroeg: ‘Is this your first time in Antwerp?’ waarop hij zei: ‘Oh yes, I never could afford the diamonds.’ Zelfs hij kende dus de reputatie van onze Antwerpse diamanten.”

Jullie hebben veel grote Antwerpenaren geïnterviewd. Onze burgemeester, Bart De Wever, maar ook Michael Van Peel, Adil El Arbi, havenschepen Annick De Ridder, ...

Joost: “Die laatste werd ooit gevraagd waarom Antwerpenaren zo’n dikke nek hebben. ‘Ik vind dat we dat gevoel van trots nog te weinig hebben.’ En ze heeft gelijk. Onze nek kan niet dik genoeg zijn. (lacht) Dit is toch de schoonste stad ter wereld.”

