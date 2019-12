Nieuw Belgisch Kampioenschap freestyle skaten en snowboarden komt naar Scheldekaaien Jan Aelberts

03 december 2019

20u07 0 Antwerpen De stad Antwerpen organiseert zaterdag samen met Sneeuwsport Vlaanderen het Belgisch Kampioenschap Freestyle Rail. Hierbij voeren skiërs en snowboarders hun tricks uit op een metalen balk. Naast de Belgische top van de scene belooft de organisatie ook enkele internationale toppers op het evenement, dat ‘Rail ‘n Snow’ wordt gedoopt. Plaats van afspraak zijn de Antwerpse Scheldekaaien.

Rail ‘n Snow vindt niet toevallig plaats op de openingsdag van het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. De stad hoopt enerzijds een jonger publiek naar het festival te lokken en anderzijds de sport meer bekend te maken bij een breed publiek. Naast het kampioenschap zelf staat er trouwens ook randanimatie van urban artists en dj’s op het programma. Er wordt ook een activiteitendorp voorzien met een miniskiparcours, snowboardsimulator, ijshockeypuckschieten en een fotobooth.

Freestyle Rail is momenteel geen olympische discipline, maar de sport heeft wel de ambitie om te groeien. “Een event als dit zet de discipline op de kaart”, zegt Stijn Urkens, topsportcoördinator van Sneeuwsport Vlaanderen. “Speciaal voor het event ontwikkelden we een technische, nooit geziene set-up en een nieuw wedstrijdformat waar internationaal naar gekeken wordt om de sport te officialiseren. Enkele internationale juryleden en een afvaardiging van de internationale Ski & Snowboard Federatie bevestigen deze tendens. De federatie is uiteraard blij dat hier mogelijk baanbrekend werk verricht wordt voor de sport.”