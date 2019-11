Nieuw Antwerps schoenenmerk gaat de strijd aan tegen overstock Annelin Marien

01 november 2019

11u06 3 Antwerpen 05-05 (spreek uit: fifth of the fifth) is een nieuw Antwerps schoenenmerk dat voor een bijzonder pad kiest. Het zet namelijk crowdfunding in om de eerste collectie te produceren. “Het mag wat langzamer, van ontwerp tot productie. Mode hoeft niet altijd zo snel te gaan,” zegt ondernemer-ontwerpster Nele Huysmans (27).

05-05 viel afgelopen zomer op met een reeks kleurrijke, handgeschilderde en geweven espadrilles. “Er kwamen bestellingen binnen en pas daarna maakte ik de schoenen,” zegt Nele Huysmans. “Zo had ik op het einde van de zomer geen enorme stock. Alles wat was gemaakt, was ook verkocht.”

Nu lanceert het merk een permanente collectie met onder meer enkellaarsjes en muiltjes. De doelstelling om geen grote overstock te produceren, blijft. Enerzijds door ontwerpen die de seizoenen overstijgen, anderzijds door een voorverkoop via crowdfunding. “Onze eerste collectie ligt in de lijn van mijn eigen levensstijl: ambitieus, maar zonder mee te doen met de dagelijkse rush.” Daarom werd een radicale beslissing genomen: 05-05 volgt de modeseizoenen niet. De ontwerpen zijn niet tijdloos, maar moeten wel langer mee kunnen dan één seizoen. Elk model krijgt een langere levensduur en is te koop zolang de voorraad strekt.

De stijl van de schoenen is minimalistisch met verfijnde details in handwerk en kleur. “Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een duurzamere wereld, en mode mag niet achterblijven. Voor ons is eerste stap om ons productieproces anders aan te pakken. Maar: dat vraagt ook een effort van onze klanten.” De collectie gaat binnenkort in productie, maar is nu al in voorverkoop beschikbaar via crowdfunding. 05-05 vraagt haar klanten om schoenen vooraf te bestellen, zodat er niet te veel van worden geproduceerd en al duidelijk wordt welke kleuren en modellen het meest in de smaak vallen.

Op het crowdfundingplatform Ulule vind je de collectie van 05-05. Meer weten: www.ulule.com/05-05-shoes.