Nieuw Antwerps auteursduo stelt eerste roman voor ADA

21 juni 2019

13u47 0 Antwerpen Antwerpen heeft er een schrijversduo bij. Onder het pseudoniem J.B. Hathewine stelden de dames hun boek Blauw voor. Een verhaal waar vriendschap een centrale rol krijgt. Een feel good verhaal ideaal voor op vakantie.

Twee Antwerpse vrienden hebben samen een boek geschreven onder het pseudoniem J.B. Hathewine. Zelf willen de dames liever anoniem blijven. “Het gaat tenslotte niet over ons maar over de roman Blauw”, klinkt het. De vriendinnen voelden allebei de drang om een verhaal neer te schrijven maar omdat ze apart niet de drive vonden om verhalen af te werken, besloten ze de krachten te bundelen. “Zo leg je jezelf toch wat druk op om het project dat je samen aangaat tot een goed einde te brengen.”

Aanvankelijk schreven beide dames elk apart een hoofdstuk maar al snel bleek dat ze verschillende schrijfstijlen hanteerden. “Daarom zijn we echt elkaars teksten beginnen lezen, bewerken, herschrijven. Babbelden we samen over het hoofdpersonage met een glas wijn en kwamen we zo tot nieuwe invalshoeken. Die manier van schrijven werkte voor ons omdat het verhaal op deze manier organisch groeide.”

Blauw gaat over de Antwerpse galeriehoudster Olivia Simons. In het begin van het boek kom je te weten dat Olivia al jaren gebukt gaat onder schuldgevoelens en verdriet heeft over iets wat in haar jeugd gebeurde. Wanneer ze geen uitweg meer ziet, vindt haar vriendin Ella dat het tijd wordt over haar verleden te praten. Maar dan blijkt dat Olivia niet de enige is die dingen verzwijgt en zo begint een zoektocht naar antwoorden.

“Blauw is een verhaal waarin vriendschap centraal staat. Het is een roman over liefde en vertrouwen, maar ook over eenzaamheid, waarin familie de rode draad is, ook al is die draad gebroken. Toch is het Blauw een positief, feel good verhaal. We willen dat de lezers zich achteraf blij voelen. Het is een ideaal boek om op vakantie te lezen.”

Blauw is te koop via online webshops en de boekenwinkel.