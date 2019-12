Nieuw aanmeerplatform voor grondtoevoer Oosterweelwerken in gebruik genomen Jan Aelberts

11 december 2019

17u04 0 Antwerpen In Antwerpen is ter hoogte van de Beatrijslaan woensdag een nieuw aanmeerplatform voor vrachtschepen in gebruik genomen. Over een periode van vier jaar zullen via het water 270.000 kubieke meter grond en 600.000 ton betongranulaten worden aangevoerd, waardoor 34.000 vrachtwagenritten worden uitgespaard.

Woensdagochtend legde het eerste vrachtschip met betongranulaten aan ter hoogte van de Beatrijslaan, ten zuiden van de Kennedytunnel en op de grens van Linkeroever met Burcht. Bouwheer Lantis startte in augustus met de bouw, om zo veel mogelijk grond en werfmateriaal per schip aan te kunnen voeren. “Dankzij dit platform belasten we het wegennet niet extra met werfverkeer. Zo kunnen we over een periode van vier jaar 270.000 m³ grond en 600.000 ton betongranulaten aanvoeren via de Schelde en houden we 34.000 vrachtwagens van de weg.”

Het 110 meter lange binnenvaartschip Antonia kwam met een eerste lading van 2.750 ton betongranulaten vanuit Dessel naar Zwijndrecht, via het Kempisch Kanaal, het Albertkanaal en de Schelde. De Antonia vervoert evenveel vracht als 120 vrachtwagens.

De aanmeerlocatie zal 75 dagen per jaar in gebruik zijn, om de impact op de omgeving te beperken. Door het vele vrachtverkeer dat van en naar het platform rijdt, moet het fietspad aan de zuidzijde van de Beatrijslaan immers afgesloten worden. Fietsers kunnen dan aan de noordzijde rijden en oversteken aan tijdelijke vrkeerslichten.

Vrachtwagens zullen vanuit de Beatrijslaan via een netwerk van werfwegen naar de verschillende Oosterweelwerven op Linkeroever en in Zwijndrecht rijden. Na de Oosterweelwerken wordt het aanmeerplatform weer afgebroken en de oever in zijn oorspronkelijke staat hersteld.