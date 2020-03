Niet zo best: veruit grootste aantal gevallen van overlast en agressie op bus en tram in provincie Antwerpen PhT

02 maart 2020

11u35 0 Antwerpen De overgrote meerderheid van incidenten met verbale en fysieke agressie op bus en tram doet zich voor in de provincie Antwerpen. Daar waren vorig jaar 2.354 incidenten. In alle andere provincies samen lijstte De Lijn er 461 op. De vervoersmaatschappij betaalde in totaal ook 1,76 miljoen euro aan schadevergoedingen uit, vooral voor valpartijen.

Eén en ander blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) aan Vlaams parlementslid en Antwerpenaar Orry Van de Wauwer (CD&V).

Een aantal incidenten telde meer dan één feit. Vandaar dat in de provincie Antwerpen in 2019 alles samen 2.719 feiten de statistieken haalden. Daarvan vormde overlast de hoofdmoot: 1.937 maal. In 258 gevallen was er sprake van fysiek geweld, 151 keer ging het om verbale agressie.

Stadstoezichters

Orry Van de Wauwer geeft een sneer naar het veiligheidsbeleid van de stad Antwerpen met te veel nadruk op pantsewragens en robocops. Hij wil graag opnieuw stadstoezichters op bus en tram. “De Lijn wil geen aparte cijfers per lijn geven om niet te stigmatiseren, maar die stadstoezichters zouden nuttig zijn op de bussen en trams met de meeste problemen. Veiligheid op het openbaar vervoer is erg belangrijk in het dagelijks leven van de Antwerpenaren.”

