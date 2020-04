Niet op reis deze zomer? Dan maar vakantie in eigen straat PhT

28 april 2020

15u40 0 Antwerpen Hoe de zomer er coronagewijs zal uitzien, blijft koffiedik kijken. Coalitiepartij Groen wacht er niet op om in het district Antwerpen – toch goed voor bijna 200.000 inwoners – een nieuw idee uit te rollen: vakantiestraten. Denk aan speelstraten en tuinstraten, met een scheut zomers vakantiegevoel voor alle leeftijden.

“Het idee is ons aangeleverd door bewoners van de wijk Zurenborg”, zegt districtsraadslid Simon Verreet. “Binnen het college is er een princiepsakkoord. We willen onze bewoners zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd loodsen. Uiteraard houden we rekening met de dan geldende veiligheidsregels.”

Schepen voor Wijkwerking Femke Meeusen: “De vraag leeft intussen in verschillende buurten. De concrete invulling zullen we de komende weken in samenwerking met de administratie vorm geven. De deelnemende straten zullen autovrij worden.”

Groen denkt aan een combinatie van spelelementen, groen en cultuur. Wellicht zullen de al lang bestaande speelstraten het kader zijn voor een reglement.