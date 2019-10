Niet geregistreerd voor LEZ? Boete valt weg als u zich alsnog registreert (maar die kosten betaalt u wel) ADA

04 oktober 2019

15u35 4 Antwerpen Het stadsbestuur wil bestuurders van voertuigen die zich niet of laattijdig registreerden en hiervoor in aanmerking kwamen, vanaf 1 januari 2020 de kans geven om hun boete ongedaan te maken door zich alsnog te registreren. Ze zullen wel een vergoeding moeten betalen omwille van de administratie die dit met zich meebrengt. Deze kost ligt lager dan die van de boete. Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

Sommige bestuurders die de Antwerpse LEZ willen binnenrijden, moeten hun voertuig registreren. Het gaat bijvoorbeeld over voertuigen die over een betere euronorm beschikken dan afgeleid kan worden van het inschrijvingsbewijs, over voertuigen van personen met een handicap die in aanmerking komen voor een vrijstelling of over buitenlandse voertuigen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden maar nog niet in de LEZ-databank zijn opgenomen. De registratie moet in principe binnen de 24 uur na het betreden van de LEZ gebeuren. Zonder deze registratie kan bij de ANPR-controle niet gecontroleerd worden of het voertuig toegelaten is of niet.

Geldboete

In de praktijk rijden ook voertuigen de LEZ binnen waarvoor niet aan de registratieplicht is voldaan maar die in principe na registratie wel toegang zouden hebben tot de LEZ. De overtreders ontvangen nu een administratieve geldboete van 150 euro bij eerste overtreding voor een nalatigheid die verder geen milieuvoordeel of -nadeel oplevert.

Het Antwerpse college legt nu een wijziging aan het reglement voor de lage-emissiezone (LEZ) ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Met de nieuwe aanpak zullen de voertuigeigenaars nog steeds een brief met geldboete in de bus krijgen. Maar ze krijgen ook de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn van 30 dagen hun voertuig te registreren om op die manier de geldboete ongedaan te maken. Voor die laattijdige registratie wordt wel een retributie van 75 euro aangerekend. Die dient als vergoeding voor het bijkomende administratief werk omwille van de laattijdige registratie.

Verstrenging

De nieuwe registratieregels gaan in vanaf 1 januari 2020. Dit is hetzelfde tijdstip als de verstrenging van de LEZ-toegangsvoorwaarden. Dieselvoertuigen moeten vanaf dan voldoen aan euronorm 5 of hoger, benzinevoertuigen aan euronorm 2 of hoger. Dieselvoertuigen met euronorm 4 komen nog in aanmerking voor een tijdelijke toelating tegen betaling. De andere voertuigen kunnen enkel met een LEZ-dagpas de LEZ binnenrijden.