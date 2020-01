Niet-erkende imam aan de slag in Antwerpse moskee: minister Bart Somers wil erkenning intrekken BJS

21 januari 2020

10u43 8 Antwerpen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is de procedure begonnen waarmee mogelijk de erkenning van Antwerp Islamic Association, de vzw achter de moskee Noor-Ul-Haram in de Antwerpse Seefhoek wordt ingetrokken. Aanleiding is een aanslepend intern conflict tussen het bestuur van de vzw en de erkende imam die werd aangeduid door de Belgische Moslimexecutieve.

De Antwerp Islamic Association is een Pakistaanse geloofsgemeenschap in de Antwerpse Seefhoek die in 2007 erkend werd. Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor erediensten, stuurde onlangs een brief naar Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om de situatie binnen de geloofsgemeenschap aan te kaarten. In de brief schrijft Lemmens dat er sinds 2016 een crisissituatie bestaat.

“De problemen die binnen de moskee gerezen zijn, hebben voor alle duidelijkheid geen link met extremisme”, licht minister Somers toe. Wel ligt het probleem bij interne conflicten die al meer dan drie jaar aanslepen. Zo zou er een intern conflict zijn tussen het bestuur van de vzw en de erkende imam die werd aangeduid door de Belgische Moslimexecutieve.

Die imam doet zijn job niet goed. Hij heeft de basiskennis islam onvoldoende onder de knie en komt zeer vaak te laat Mohammad Yasin

De moskee-vzw zou de imam niet langer toelaten om de gebedsruimten te betreden en stelde een nieuwe imam aan die niet erkend is. Ook moest de politie al eens tussenbeide komen bij verhitte interne discussies. Op basis van een onderzoek van de administratie adviseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur om de opheffingsprocedure te starten.

Geen duurzame verankering

“Maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap is een van de voorwaarden om de erkenning te behouden”, aldus Somers. “Er kan moeilijk sprake zijn van duurzame verankering binnen de gemeente als de conflicten jarenlang aanslepen. Bovendien is het voor ons niet aanvaardbaar dat essentiële administratieve en decretale bepalingen niet nagekomen worden en dat de erkende imam zomaar vervangen wordt door een nieuwe imam die niet erkend is.”

Het conflict zou al enkele jaren aanslepen en de provincie zou eerder al om duidelijkheid hebben gevraagd aan het bestuur van de vzw. “Het gaat om een machtsstrijd tussen twee groepen binnen de islamitische Pakistaanse geloofsgemeenschap”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens. “Onze ambtenaren hebben regelmatig contact met het bestuur en tijdens dat overleg is het conflict aan de oppervlakte gekomen. Op 9 december heb ik de minister ingelicht, ik ben tevreden dat hij er nu gevolg aan geeft.”

Ook Antwerps schepen voor Erediensten Tom Meeuws (sp.a) werd onlangs door het provinciebestuur aangeschreven over de problematiek. “De interne bestuursproblemen binnen de moskee zijn ons al lang bekend”, reageert Meeuws. “In het recente verleden hebben we hierin altijd een bemiddelende rol gespeeld. We begrijpen dat de moslimexecutieve en de betrokken instanties zich vragen stellen. We roepen de gemeenschap dan ook op om aan een eenheid van bestuur te werken.”

Rotte appel

Bij Antwerp Islamic Association waren ze dinsdagmiddag niet op de hoogte van de beslissing van Somers. “Het klopt dat we problemen hebben met een imam”, zegt algemeen secretaris Mohammad Yasin. “Die man doet zijn job niet goed. Hij heeft de basiskennis islam onvoldoende onder de knie en komt zeer vaak te laat. Soms komt hij zelfs helemaal niet opdagen. We hebben een tijd geleden al eens een brief gestuurd naar de Belgische Moslimexecutieve met de vraag om die man te laten vervangen. We willen niet dat één rotte appel onze moskeegemeenschap – waar overigens helemaal niks mis mee is - verziekt.”

Het incident met de politie wil Mohammad Yassin nuanceren. “Als ik me niet vergis, was dat vorig jaar. Een tiental aanhangers van die bewuste imam waren naar de moskee gekomen om ruzie te zoeken. Als leden van het bestuurscomité zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid in en onze moskee. Omdat die in het gedrang kwam hebben we de politie gebeld en zijn de ordediensten ter plaatse gekomen.

Nu minister Somers de procedure tot intrekking van de erkenning is begonnen, wordt er eerst advies ingewonnen van alle betrokken actoren. Daarna volgt een beslissing over de eventuele intrekking. Wanneer een moskee zijn erkenning verliest, maakt het geen aanspraak meer op Vlaamse subsidies.