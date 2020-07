Nicolas Mortelmans brengt traditionele hindu-muziek naar Sint-Catharinakerk na avontuur in India Sander Bral

17 juli 2020

11u24 2 Antwerpen Na begin dit jaar de jazz van de legendarische Amerikaanse artiest Moondog tot leven te brengen op het barokorgel, reizen het Antwerpse Rotkat Records en Game Of Tones deze keer denkbeeldig naar India voor een muzikale beleving. Multi-instrumentalist Nicolas Mortelmans brengt zondag in de Sint-Catharinakerk traditionele hindu-muziek tot leven met het iconische instrument sitar.

Waar George Harrison van The Beatles in de jaren zestig nog in de leer ging bij de Indiase sitar-goeroe Ravi Shankar om de westerse wereld kennis te laten maken met hindu-muziek, deed Antwerpenaar Nicolas Mortelmans iets recenter hetzelfde bij Anoushka Shankar, dochter ván. Mortelmans is bekend als multi-instrumentalist bij onder andere Roland Van Campenhout, Leki, Jean Bosco Safari, Tim Vanhamel, Lady Linn, Tsar B, Dijf Sanders, MDCIII en nog tonnen andere bekende Vlaamse artiesten.

Tenpura

In 2017 ging hij in India dus in de leer bij Anoushka Shankar om ook het traditionele snaarinstrument sitar onder de knie te krijgen. Zondag staat Mortelmans op het podium om 15.00 uur in de Sint-Catharinakerk in het Antwerps Begijnenhof met aan zijn zijde Greet Meert op tenpura, een gelijkaardig begeleidingsinstrument dat ook zijn oorsprong vond in de traditionele Indiase muziekwereld.

“Het samenspel van de sitar en tempura is een heerlijke en uitzonderlijke belevenis”, klinkt het bij het organiserende Rotkat Records en Game Of Tones.

