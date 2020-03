Nick Cave stelt concert in Sportpaleis uit BJS

19 maart 2020

13u14 0 Antwerpen Nick Cave heeft zijn Europese en Britse tournee uitgesteld. Op 30 april stond in het Antwerpse Sportpaleis een uitverkocht concert van de 63-jarige zanger gepland.

Nick Cave laat in een persbericht weten dathij teleurgesteld is. Tegelijk vindt hij het uitstellen van de tournee “de beste beslissing in de strijd tegen het coronavirus”.

Cave zegt voorts dat hij en zijn management er alles aan doen om alternatieve data voor de uitgestelde concerten te vinden. Gekochte kaarten blijven gewoon geldig.

Cave zou in het najaar van 2020 in Noord-Amerika optreden. Of die shows doorgaan, is voorlopig niet geweten.