Nick Cave komt in april 2020 naar het Antwerps Sportpaleis BJS

18 oktober 2019

12u19 0 Antwerpen Nick Cave komt donderdag 30 april 2020 naar het Antwerps Sportpaleis. Hij zal er samen met The Bad Seeds het nieuwe album ‘Ghosteen’ voorstellen.

Enkele maanden geleden stond Nick Cave in De Roma met zijn ‘Conversations tour’, waarbij Cave muziek combineert met een ‘gesprek’ met zijn publiek. Hij voegde onlangs twee Belgische data toe aan deze tournee. Bij de verkoop van de zitjes voor ‘Conversations with Nick Cave’ in de Brusselse BOZAR overschreed de vraag meermaals het aanbod.

Kaarten voor Nick Cave & The Bad Seeds in het Sportpaleis kosten 50, 68, 75 en 95 euro. Maximum 6 tickets per bestelling. Wanneer de voorverkoop start, wordt later bekendgemaakt.