Exclusief voor abonnees Nick Bril: “Brand in The Jane was koude douche. Ik kon maar één ding doen: de knop omdraaien” Chef-kok blikt terug op succesjaar, ondanks tegenslag Jan Aelberts

14 december 2019

06u00 0 Antwerpen 2019 was een goed jaar voor chef-kok Nick Bril. Met het succes van zijn laatste worp August en een plek als beste nieuwkomer in Gault&Millau als bekroning. Hadden we hem niet herinnerd aan de brand in The Jane, hij had er niet meer aan gedacht. De blik vooruit. “Er is maar één manier om ergens goed in te zijn: jezelf zo snel mogelijk vermannen als het tegenzit en verder gaan”, legt hij uit.

Omdat een lijstje altijd scoort in deze dagen waarin jaar 2019 richting graf hinkt: hier gaan we. Hij runt een tweesterrenzaak en is, volgens de Gault&Millau, met August de beste nieuwkomer van 2019. Tot 2021 is hij president van het Belgische team dat deelneemt aan de Bocuse d’Or, de belangrijkste kookwedstrijd ter wereld. Verder draait hij zo’n 30 keer per jaar als dj. En dan zijn er nog tal van andere projecten, zoals de zes dagen dat hij opnieuw op Tomorrowland zal koken om er maar één te noemen. Hoeveel klonen er van Nick Bril in Antwerpen rondlopen, we hebben geen idee. Eén ervan had alvast de tijd om ons te spreken bij de zoveelste koffie van die dag.

Op 9 maart van dit jaar brandde het in de keuken van The Jane. Geen 24 uur later zien we elkaar in diezelfde keuken en ben je al volop bezig met herstellingen. Op 9 april liggen de eerste langoustines weer op het bord. Een tour de force.

“De zaak zat vol tijdens de lunch, de gerechten stonden op tafel, de drank was uitgeschonken. De brand heb ik zelf eerst nog proberen te blussen met een blusapparaat, maar dat lukte niet. Ondertussen zag ik de rook neerdalen in het restaurant. Dan neem je de beslissing om iedereen buiten te laten. De impact voor mijn klanten was groot, maar we hebben ze zo goed mogelijk opgevangen. Buiten kreeg iedereen een glas champagne. Later hebben we alle klanten nog een fles thuis gestuurd. Iedereen heeft dat geapprecieerd, niemand nam het ons kwalijk. De komende weken hebben we kunnen herboeken.”

