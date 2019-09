Next level taco’s op ‘Tacover’ AMK

28 september 2019

15u45 3 Antwerpen Op 6 oktober nodigt Lander Hanskens Maldonado, de chef van The Dirty Rabbit, negen gelijkgestemde chefs uit die zijn keuken zullen overnemen en er allerhande taco’s zullen bereiden. Letterlijk een ‘tacover’ dus.

Voor Lander Hanskens Maldonado, de chef van The Dirty Rabbit – Cantina y Cocteleria, heeft de Mexicaanse taco geen geheimen meer. De Colombiaanse chef nodigt op zondag 6 oktober negen jonge chefs van zeven Antwerpse restaurants (zoals Bert Jan Michielsen van The Butcher’s Son of Michael Yates van Sail & Anchor) uit in zijn keuken om hun eigen versie van de taco aan gasten voor te schotelen tijdens ‘Tacover’. De chefs zullen elkaar inspireren in de keuken, maar elkaar ook bijstaan en helpen met de mise-en-place van elkaars taco’s, het dresseren en zelfs de bediening aan tafel. Het menu blijft geheim, de hele avond wordt één grote verrassing.

Kasper Stuart, The Dirty Rabbit: “Het gaat om negen jonge chefs met een heel verschillend parcours, specifiek smaakpatroon én een fijne score in de Gault & Millau restaurantgids. Van de klassieke Franse keuken over Thaise streetfood of net erg aardse smaken. Dat maakt dit evenement zo uniek en verrassend. Bovendien past het DNA van de chefs perfect bij de vibe van The Dirty Rabbit. Innovatief, passie en vooral met veel goesting en een hoog rock ‘n roll gehalte. In de toekomst willen we met The Dirty Rabbit meer collabs aangaan. Het doel: het meest vooruitstrevende Latino-inspired restaurant van België worden.”

Tickets kosten 49 euro per persoon (inclusief aperitief, zeven taco’s, een gepairde cocktail én enkele shots Patrón Tequila), maar zijn momenteel al uitverkocht. Er wordt gewerkt met een wachtlijst voor wie toch nog een plekje wil bemachtigen.