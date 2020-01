Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen niet te spreken over staking De Lijn op eerste dag solden ADA

03 januari 2020

09u49 2 Antwerpen Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Antwerpen (NSZ) heeft helemaal geen begrip voor de staking bij De Lijn op de eerste dag van de solden. “Voor kleine ondernemers is dit een belangrijke dag en net nu rijden er amper bussen en trams in Antwerpen.” NSZ Antwerpen roept de bonden op om op een andere manier actie te voeren.

De staking bij de dispatching - in de ochtendploeg een zestal mensen - dwingt De Lijn ertoe alle voertuigen in de provincie terug te roepen. De Lijn hoopt nog in de voormiddag een oplossing te vinden. “We werken er met man en macht aan”, zegt een woordvoerster. Hoe De Lijn dat voor elkaar zal krijgen, is niet duidelijk.

Welke oplossing?

Volgens Antwerps ACOD-secretaris Geert Vermunicht zal de actie nog de hele dag duren. “Ik zou niet weten welke oplossing De Lijn zou vinden.” Volgens Vermunicht is het in Antwerpen nog nooit gebeurd dat de dispatching het werk neerlegt. “Eigenlijk voert enkel ACOD actie, maar ook de achterban van de andere bonden heeft zich aangesloten.” Volgens de vakbond is de werkdruk op de dienst veel te hoog. “Er zijn verschillende taken naar hen doorgeschoven door de reorganisatie”, zegt Vermunicht. “Er wordt hier een duidelijk signaal gegeven dat er iets moet veranderen.”

NSZ woest

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen Antwerpen (NSZ) is niet te spreken over de spontane staking bij de Antwerpse dispatch op de eerste dag van de solden. “Vandaag en ook het hele weekend zijn een belangrijk moment voor onze kleine ondernemers door de start van de solden. Heel wat winkels beginnen nu pas met hun afprijzingen, klinkt het bij het NSZ. De verwachtingen liggen hoog want het eerste weekend van de solden valt midden in een vakantie periode en is dan ook een belangrijk moment voor de winkeliers en de andere sectoren wat de omzet betreft.

“Net nu vinden de bonden van de Lijn het nodig om te staken. Niet alleen schaadt dit de kleine ondernemers van Antwerpen maar ook zorgt dit voor heel wat ongenoegen bij de gewone shoppers en burgers die nu al dagen last hebben van deze stakingen in en rond Antwerpen”, zegt Nico Volckeryck Regio Directeur Groot Antwerpen. “NSZ denkt niet dat de bonden van de Lijn op deze manier sympathie zullen vinden bij de gewone burger en zeker niet bij de kleine ondernemers. Solidariteit vragen voor een actie die de belangen van onze KMO’s in het gedrang brengt, werkt niet.”

NSZ Antwerpen roept de bonden op om andere vormen van acties te voeren en stelt zich ook de vraag of het geen tijd wordt om de markt van het openbaar vervoer te openen voor de prive zodat de bonden van De Lijn in de toekomst burger en zelfstandigen niet meer kunnen gijzelen zoals dit nu het geval is dankzij de monopolypositie van de Lijn en de vakbonden.