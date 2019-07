Net wanneer regenboogpin verboden wordt voor ambtenaren krijgt bibliotheek Permeke regenboogjasje aangemeten ADA

02 juli 2019

18u56 0 Antwerpen Wie over het De Coninckplein wandelde, kon er vandaag niet naast kijken. De hele gevel van Bibliotheek Permeke kreeg de kleuren van de regenboogvlag aangemeten. Opmerkelijk omdat ambtenaren de regenboogpin niet meer mogen dragen omdat het de neutraliteit in het gedrang zou brengen

Toch is dit geen ongelukkig toeval, klinkt het op het kabinet van schepen Tom Meeuws, bevoegd voor Gelijke Kansen. “In het kader van de heisa rond de regenboogpin is dit hooguit een beetje een ongelukkige timing maar verder staan wij volledig achter deze actie. Deze actie staat los van het neutraliteitsprincipe”, vertelt Joos Van Goethem, woordvoerder van schepen Meeuws.

“Als stad moeten we samen met de partners bekijken hoe we het verschil kunnen maken en met concrete acties ervoor kunnen zorgen dat er tolerantie is tegenover minderheidsgroepen zonder dat er aan het neutraliteitsprincipe geraakt wordt zoals ook in het bestuursakkoord is opgenomen”, aldus Van Goethem.

Dat Permeke nu een regenboogjasje heeft gekregen kadert in een grotere actie. Verschillende Antwerpse landmarks zullen deze kleuren aangemeten krijgen. Zo zal het dak van het Theaterplein aanstaande vrijdag in de regenboogkleuren uitgelicht worden.