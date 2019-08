Net tijdens graffiti-evenement bekladden vandalen 60 gevels met graffiti in Antwerpse wijk Organisatie graffiti-evenement Meeting of Styles vreest voor voortbestaan na vandalenstreek BJS

12 augustus 2019

14u09 24 Antwerpen De Antwerpse politie is op zoek naar twee vandalen die in de hippe wijk Zurenborg 60 gevels met graffiti hebben beklad. De organisatie van Meeting of Styles, het prestigieuze graffiti-evenement dat dit weekend in de buurt werd gehouden, reageert geschokt op de vandalenstreek en distantieert zich. “We lijden enorme imagoschade en vrezen nu zelfs voor het voortbestaan van ons evenement.”

“Al meer dan vijftig jaar woon ik in de Velodroomstraat en nog nooit zag ik hier vernielingen van deze omvang”, zucht een oudere buurtbewoner. “Dit is puur vandalisme. Waar is het respect voor andermans eigendom gebleven? Ik hoop dat de daders snel worden gevat en moeten opdraaien voor de kosten.”

Hét gespreksonderwerp in de Antwerpse Zurenborgwijk is maandagochtend nog steeds het graffitispoor dat vandalen in de nacht van zaterdag op zondag door de buurt trokken. “Op basis van de tags en/of tekeningen kon een traject worden uitgetekend dat aan Berchem Station begon”, weet politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Vandaaruit ging het via de Pretoriastraat en de Krugerstraat naar de Plantin en Moretuslei. Er werd graffiti in verschillende kleuren (wit, zwart, groen, rood, roze...) achtergelaten op gevels, deuren, werfafsluitingen… Zeker 60 panden werden het slachtoffer van de ‘kunstenaars’.”

Nadat zondagochtend de eerste meldingen binnenliepen, begon de politie meteen een onderzoek. “Daarbij worden camerabeelden uit de buurt gebruikt. Er komen twee verdachten in beeld, die nog moeten geïdentificeerd worden”, aldus Bruyns.

Toeval of niet, in de Krugerstraat vond afgelopen weekend het befaamde graffiti-evenement Meeting of Styles (in 2003 mee op poten werd gezet door acteur Matthias Schoenaerts) plaats. Meer dan 100 graffitiartiesten kwamen er samen om zo’n vier vierkante kilometer muur te herwerken tot kunst.

“Wij zijn gechoqueerd door het vandalisme”, reageert medeorganisator Arno Van den Veyver. “We organiseren Meeting of Styles met de bedoeling om graffiti juist van de straat te halen. Street art is doorheen de jaren uitgegroeid tot een volwaardige kunstvorm en dat hebben we dit weekend bewezen. Van over de hele wereld komen mensen hier prachtige werken bewonderen. En nu blijkt dat idioten nét dit weekend de hele wijk hebben besmeurd. We lijden enorme imagoschade en vrezen zelfs voor het voortbestaan van ons evenement.”

Naar wie er achter de vandalenstreken zit, heeft Van den Veyver het raden. “De link met Meeting of Styles werd gelegd. Totaal onterecht: we hebben écht geen idee wie hiervoor verantwoordelijk is. We werken nauw samen met de politie in de hoop de daders snel te vatten. Omdat de hoogtewerkers die we hadden gehuurd ook zijn besmeurd, gaan we zelf klacht indienen.”

Gedupeerden kunnen de graffiti kosteloos laten verwijderen door het graffititeam van de stad Antwerpen. Clarisse en haar collega hadden maandag al hun handen vol. “Om één tag te verwijderen zijn we ongeveer een halfuur zoet”, zegt Clarisse. “We hebben er nu al enkele achter de rug en zijn nog zeker tot volgende week bezig om alles weg te krijgen. Wanneer de graffiti is aangebracht op garagepoorten of rolluiken gebruiken we speciale chemische doekjes. Is de verf aangebracht op een gevel, moeten we zandstralen.”