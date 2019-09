Nergens zoveel speed pedelecs als in provincie Antwerpen AMK

De provincie Antwerpen is de absolute koploper wat betreft het aantal speed pedelecs. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Met 8.982 speed pedelecs zijn er in de provincie Antwerpen bijna dubbel zoveel ingeschreven als bij de nummer twee in de lijst, namelijk Oost-Vlaanderen (met 5.115 speed pedelecs). Een speed pedelec is een elektrische fiets die snelheden tot 45 kilometer per uur haalt. Een normale elektrische fiets stopt bij 25 kilometer per uur. Een speed pedelec is daarom gecatalogeerd als ‘bromfiets’, en je moet er een nummerplaat en rijbewijs voor hebben. Er zijn in heel België momenteel 24.252 speed pedelecs ingeschreven.