Nergens méér vogelaars, nergens minder vogels dan in Antwerpse tuinen Jan Aelberts

27 januari 2020

19u20 0 Antwerpen Met 40.823 tuinvogeltellers heeft Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt het record van vorig jaar verpulverd. Er werden het afgelopen weekend minstens 764.541 vogels geteld in 23.987 tuinen. Antwerpen was de provincie waar er de meeste mensen telden, maar het is ook de provincie met gemiddeld het minste vogels per tuin.

In Antwerpen werden in 6.569 tuinen 168.056 vogels geteld tijdens het Grote Vogelweekend dat Natuurpunt afgelopen weekend organiseerde. Daarmee was Antwerpen de meest actieve provincie tijdens de tuinvogeltelling. Met gemiddeld 22 vogels per tuin zaten er in de Antwerpse tuinen het minste aantal vogels in Vlaanderen.

Er werden gemiddeld 23 vogels van 8 soorten per tuin opgemerkt. De koolmees, de huismus en de kauw vormen de top 3. “We wisten op voorhand dat de meeste winterse vinken en lijsters het al voor bekeken hielden, de koolmees was dan ook een verwachte winnaar”, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. Voor de koolmees is het slechts de tweede keer dat hij als winnaar uit de bus komt, ook in 2018 was dat het geval. Meer nog, in dat jaar zag de top 10 er - op de laatste plaats na - identiek uit.