Neptaxichauffeur loopt tegen de lamp op Falconplein: “Hij was onder invloed van drugs” Jan Aelberts

09 december 2019

13u14 2 Antwerpen Tijdens een controle van de Antwerpse politie is een valse taxichauffeur opgepakt. De man bleek niet alleen totaal niet in orde om als taxichauffeur te werken, hij reed ook onder invloed van drugs en bracht zo zijn eigen leven en dat van zijn klanten in gevaar.

Dit weekend werden er door de verkeerspolitie controles gehouden in de omgeving van de Scheldekaaien, de Oudeleeuwenrui en het Eilandje. Aan het Falconplein werd iemand opgemerkt die anderen aansprak en zo met hen naar z’n auto wandelde. Blijkbaar werd er een prijs afgesproken voor transport naar het Centraal Station. De bestuurder reed met een privé-voertuig, had geen medisch onderzoek ondergaan, beschikte niet over een taxibrevet, geen correcte keuring en verzekering voor het vervoer van personen én hij was onder invloed van drugs. Het voertuig werd op vraag van het parket in beslag genomen. Het rijbewijs van de neptaxichauffeur werd voor 15 dagen ingetrokken.