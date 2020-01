Nephorloges en illegale zwartwerkers: politie controleert juweliers in stationsbuurt Jan Aelberts

24 januari 2020

Taskforce Goudi, dat zich vooral in de stationsomgeving ophoudt, heeft gisteren vijf zaken uit de juwelensector gecontroleerd. Daar werden onder andere twee zwartwerkers aangetroffen, waarvan er één illegaal in België verblijft.

Dat gebeurde samen met de FOD Economie en dienst Dia-Isra. Er zijn in alle zaken meerdere vaststellingen gedaan. Twee keer zijn inbreuken tegen de economische wetgeving gedaan. In twee gevallen was er sprake van namaakhorloges, -handtassen, -kunst en -zilverwerk. Twee personen werden betrapt tijdens zwartwerk waarvan er één illegaal in het land verbleef. In één winkel werd er proces-verbaal opgesteld voor heling. Bij de actie werden zestien personen en drie voertuigen gecontroleerd.