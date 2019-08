Nepalees foodfestival zamelt geld in voor heropbouw na aardbeving 2015 ADA

02 augustus 2019

12u09 0 Antwerpen De Nepalese Business Associatie België organiseert in samenwerking met de Nepalese ambassade voor het eerst in België het Nepalese Food Festival in Antwerpen. Het festival biedt een hoeveelheid aan Nepalese lekkernijen, cultureel en vermaak en wil geld inzamelen voor de wederopbouw na de hevige aardbeving in 2015

Het festival vindt plaats op het de Coninckplein en heeft als doel iedereen in België kennis te laten maken met de Nepalese cultuur en traditie aan de hand van optredens van professionele en lokale artiesten, Nepalese eet- en drinkstandjes, en souvenirkraampjes. “Maar vooral is dit festival ook georganiseerd met het oog om het aankomende ’VISIT NEPAL 2020’ project te steunen. Nepal werd getroffen op 25 april 2015 getroffen door een zware aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving van de voorbije tachtig jaar in Nepal. De wederopbouw verloopt erg langzaam omdat er geen financiële middelen zijn. Daarom is de project ‘VISIT NEPAL 2020' heel erg belangrijk voor ons allemaal want toerisme biedt zeker en vast een meerwaarde voor de economie van Nepal. De inkom is gratis en vindt plaats op 11 augustus.