Negentiende Zilvertriënnale in museum DIVA ADA

29 november 2019

13u02 0 Antwerpen Van 24 januari tot 19 april 2020 presenteert DIVA de 19de Zilvertriënnale. Deze driejaarlijkse internationale wedstrijd voor hedendaags zilver wordt georganiseerd door het Duitse ‘Gesellschaft für Goldschmiedekunst’ en het ‘Deutsches Goldschmiedehaus Hanau’.

De Zilvertriënnale is de belangrijkste internationale competitie voor zilversmeden. Het toont het beste dat hedendaags zilver ons te bieden heeft. DIVA laat zien welke objecten in de prijzen vielen, wie de ontwerpers zijn en welke technieken gebruikt werden. Van 3D printen tot het vouwen van zilver: de nieuwste innovaties in zilversmeedkunst ontdekt u in deze tentoonstelling.

De Zilvertriënnale was al meermaals te gast in het Zilvermuseum Sterckshof (12de, 15de en 16de editie). Historisch gezien speelde het Zilvermuseum een actieve rol in het hedendaagse zilverlandschap binnen en buiten België. Na de sluiting van het Zilvermuseum in 2014 vond de 18de editie plaats in het Umicore Zilverpaviljoen. Met 19de editie van de Zilvertriënnale wil DIVA de nauwe banden met de hedendaagse zilversector versterken.

De winnaars

De eerste prijs, ook bekend als de Ebbe Weiss-Weingart prijs, reikt de jury uit aan Juliane Schölß (°1977) die hen overtuigt met een groep bekers gemaakt in verschillende kleuren metaal en formaten. Sungho Cho (°1975) krijgt de tweede Robbe-Berking prijs met schalen gemaakt uit zeer dunne platen zilver, voorzien van verschillende patronen. De derde prijs of Ebbe Weiss-Weingart Silver prijs ging naar de groep vazen Das Paar en Drei Schwestern gemaakt door Sarah Cossham (°1979).