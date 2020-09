Negentiende Grote Coronastudie polst naar start van nieuwe schooljaar AMK

08 september 2020

10u37 0 Antwerpen Het is alweer tijd voor de negentiende golf van de Grote Coronastudie. De online enquête van de UAntwerpen wordt tweewekelijks op dinsdag afgenomen, op 8 september polst de studie naar de start van het nieuwe schooljaar.

Twee weken geleden namen bijna 25.000 Belgen deel aan de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB, en met een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Ondertussen is de coronasituatie in ons land alweer aan verandering onderhevig: na enkele weken van dalende cijfers, zit het aantal besmettingen sinds enkele dagen weer in stijgende lijn.

Coronamoeheid

“Het blijft afwachten hoe de cijfers de komende tijd zullen evolueren”, zegt prof. Pierre Van Damme, epidemioloog op de Universiteit Antwerpen. “Mensen die terugkeerden uit vakantie, eventueel in een rode zone, zullen daar ongetwijfeld een impact op hebben, naast wat coronamoeheid. Ook de heropening van de scholen kan een invloed hebben, maar op dat eventuele effect is het allicht nog even wachten.”

In een nieuwe golf van de Grote Coronastudie vuren de wetenschappers enkele actuele stellingen op de deelnemers af. “We willen onder meer weten of de respondenten de voorbije dagen terugkeerden uit een rode zone of dat ze nauw contact hadden met iemand die terugkeerde uit zo’n rode zone”, aldus Koen Pepermans, sociaal wetenschapper op UAntwerpen. En belangrijk: werd de verplichte quarantaine daarbij gerespecteerd, en voor hoeveel dagen?”

Op de eventuele effecten van de schoolstart is het nog even wachten, maar de Grote Coronastudie wil alvast achterhalen hoe leerlingen, leerkrachten en ouders de eerste week beleefden. Zij kunnen onder meer aangeven of ze de regels rond het naar school gaan in coronatijd al dan niet duidelijk vinden. Ten slotte polsen de wetenschappers ook naar de vaccinatiebereidheid van de Belgen.