Negen supporters aangehouden bij Antwerp - Club Brugge VTT

10 november 2019

17u01

Bron: eigen berichtgeving 2 Antwerpen Voor de start van RAFC tegen Club Brugge was de sfeer gespannen in Deurne-Noord met enkele onderlinge akkefietjes tot gevolg. De politie moest ingrijpen en daar bleef het niet bij.

Twee thuisfans werden betrapt toen ze pyrotechnisch materiaal trachtten binnen te smokkelen. Een andere fan werd tegengehouden omdat hij in het bezit was van vechthandschoenen en nog een Antwerp-supporter werd betrapt op het bezit van cocaïne. De politie rekende ook vier fans met stadionverbod in die zich in de buurt van het stadion begaven. Allemaal werden ze administratief aangehouden.

Ook in het stadion was het in de eerste helft onrustig en werd net voor de rust zelfs de wedstrijd even stil gelegd omdat supporters van Antwerp met bekertjes gooiden richting scheidsrechters en spelers na een betwistbare fase. De match eindigde op 2-1.