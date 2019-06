Negen fietsen gevonden bij fietsendief Sander Bral

21 juni 2019

Een man verwittigde in de nacht van donderdag op vrijdag de politie omdat hij in de Helenalei een dief een fiets zag losmaken en ermee wegrijden.

Er werd een interventiepatrouille aangestuurd die samen met hun hoofdinspecteur de verdachte kon aantreffen in de Bindstraat. De twintigjarige man wilde de betrokken fiets in een kelder plaatsen toen de politie hem staande hield. Gezien de feiten gingen de inspecteurs over tot een huiszoeking, waarbij in de kelder nog negen andere fietsen werden aangetroffen. Omdat deze fietsen mogelijk ook gestolen zijn, werden ze overgebracht naar het politiekantoor voor verder onderzoek. Als blijkt dat de fietsen gestolen zijn, zullen de eigenaars worden opgespoord. De verdachte, die onder meer een kniptang op zak had, werd gearresteerd. Hij bleek illegaal in ons land te verblijven.