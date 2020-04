Negen bewoners vermoedelijk aan corona overleden: Zorgbedrijf Antwerpen gaat nu iedereen testen in acht van zijn negentien rusthuizen Philippe Truyts

09 april 2020

21u10 1 Antwerpen Acht rusthuizen van het Zorgbedrijf Antwerpen hebben een kit aangekregen om het personeel en de bewoners op een coronabesmetting te testen. In totaal gaat het om 1.136 mensen. De recentste cijfers geven aan dat in de 19 woonzorgcentra van het Zorgbedrijf - goed voor circa 3.200 residenten - inmiddels negen bewoners zijn overleden. Slechts één is met absolute zekerheid door corona gestorven, de acht anderen waarschijnlijk.

Het Zorgbedrijf Antwerpen was de eerste organisatie in Vlaanderen die in maart tot een lockdown overging in zijn woonzorgcentra. Voorlopig lijkt die aanpak de uitbraak van het coronavirus binnen de perken te hebben gehouden. Volgens voorzitter Fons Duchateau zijn er tot nog toe negen mensen door het virus overleden. Hoe dat cijfer de komende weken zal evolueren, valt niet te voorspellen. “Het is in elk geval zo dat het aantal overlijdens in het eerste kwartaal van 2020 in onze woonzorgcentra niet hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De seizoensgriep hebben we wel amper gehad. Een andere verklaring is dat door de quarantaine ook de griep is tegengehouden.”

Tien procent besmet

Het Zorgbedrijf heeft wel een vermoeden hoeveel bewoners besmet zijn. “Het zijn er een 300-tal, een kleine tien procent dus op 3.200 klanten”, zegt Duchateau. “De precieze locaties geef ik niet vrij, maar we hebben vorige week zelf volop testen afgenomen in twee woonzorgcentra. De resultaten liepen sterk uiteen: op de ene plek kwamen we uit rond 10 procent besmettingen, op de andere lag het rond 25 procent. Bewoners en personeel scoren ongeveer gelijk. Daarom is het een goede zaak dat we de komende dagen met de aangeleverde tests veel meer mensen kunnen controleren. Dan kunnen we naar cohortzorg. Personeel dat besmet is en slechts lichte symptomen heeft, zorgt enkel voor bewoners die ook positief hebben getest op corona. Het zorgpersoneel dat niet besmet is, ontfermt zich over de gezonde bewoners. Zo vermijd je kruisbesmettingen.”

Duchateau hoopt dat er op relatief korte termijn massale immuuntesten komen in ons land, niet enkel in de zorg trouwens. Daarbij gaat men na of er in het bloed antilichamen zitten of niet.

Serviceflats

Op de situatie in de serviceflats van het Zorgbedrijf heeft Duchateau minder zicht. De meldingen lopen er via de huisarts. Duchateau wijst er ook op dat de gemiddelde leeftijd in de woonzorgcentra rond 83 jaar ligt, in de serviceflats rond 80. “Maar het zal niet verrassend klinken dat ik voor de serviceflats graag dezelfde aanpak zou zien met een zo volledig mogelijke testing.”

In serviceflat De Fontein in Borgerhout overleden vorige maand vijf bevriende bewoners aan corona.