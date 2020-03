Negen bestuurders halen fietsers in in fietsstraten Sander Bral

30 maart 2020

14u08

De lokale politie van Antwerpen heeft zondag gecontroleerd in de omgeving Stuivenberg, Den Dam en de Seefhoek. Negen voertuigen haalden een fietser in hoewel dat niet mag in een fietsstraat. De bestuurders werden op de bon geslingerd. Veertien wagens stonden verkeerd geparkeerd, de eigenaars kregen een boete.