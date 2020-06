Neergestoken man vlucht kleermakerszaak binnen: verdachte (39) opgepakt PLA/CVDP

23 juni 2020

10u04 78 Antwerpen In de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is dinsdagochtend rond 9 uur een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie verkeert de man in levensgevaar. Een verdachte (39) werd opgepakt en verschijnt voor de onderzoeksrechter.



“Er is een bebloede man binnengekomen in een kleermakerszaak”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van politie Antwerpen. “Meteen zijn de politie, ziekenwagen en mug aangestuurd. Onze ploeg die eerst ter plaatse kwam, trof een bebloede man aan en diende de eerste zorgen toe in afwachting van de medische hulpverleners. Andere ploegen probeerden een persoonsbeschrijving te krijgen van getuigen. In de omgeving kon een verdachte gevat worden. Die is naar het cellencomplex overgebracht. Zijn betrokkenheid wordt verder onderzocht. Er is een perimeter ingesteld en het lab komt ter plaatse. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.”

Volgens het Antwerps parket werd onderzoek gevoerd naar de exacte locatie waar de feiten zich hebben afgespeeld. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd. De politie ging binnen in het pand boven moskee Sibauaih, enkele huizen verder. Er kwam ook een SRT-team ter plaatse.

“De verdachte is een 39-jarige man. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter”, vertelt Kristof Aerts van het parket. “De steekpartij vond vermoedelijk plaats in een appartement boven de moskee.”