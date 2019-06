Nederlandse tv-figuur Frank Masmeijer veroordeeld tot 9 jaar cel en 90.000 euro boete voor drugssmokkel Redactie

27 juni 2019

14u24 2 Antwerpen De Nederlandse gewezen televisiepresentator Frank Masmeijer (58) is veroordeeld tot 9 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 467 kg cocaïne. Hij moet ook 90.000 euro boete betalen. Het verhaal van de gevallen tv-ster Masmeijer was de leidraad voor de televisieserie ‘Over Water’ op Eén met acteur Tom Dewispelaere in de hoofdrol als ‘John Beckers.’

De drugsbende waarin Masmeijer verzeild raakte, telde 47 verdachten. Spilfiguur was Peter S.G., de uitbater van een bekend Kaapverdisch restaurant. De bende rond S.G. maakte onder meer gebruik van binnenschippers om grote partijen cocaïne in te voeren via de haven van Antwerpen. Tegen de kopstukken werden straffen tot 15 jaar uitgesproken in eerste aanleg. Tientallen verdachten, onder Masmeijer die in eerste aanleg 8 jaar cel kreeg, gingen in beroep.

De rol van Masmeijer bleef beperkt tot de uithaling van één lading cocaïne in oktober 2014. Masmeijer huurde een bestelwagen en probeerde tevergeefs een pallet met bananen, waarin 467 kg coke verstopt zat op te halen bij het havenbedrijf Belgian New Fruit Wharf.

De opdrachtgevers betaalden hem daarvoor 30.000 euro. Masmeijer schakelde zijn neef in die als havenarbeider in Antwerpen werkt. De neef haakte af en het pallet met bananen werd door de douane in beslag genomen.

In ziekenhuis geslagen

De opdrachtgevers sloegen Masmeijer het ziekenhuis. De politie ondervroeg hem maar Masmeijer verklaarde dat hij het slachtoffer van een carjacking was geworden.

In eerste aanleg werd Frank Masmeijer veroordeeld tot 8 jaar cel. Bij het proces in beroep ging Masmeijer uiteindelijk tot bekentenissen over. Hij zat in geldnood en hoopte met het drugsgeld zijn schulden af te betalen. HIj vroeg de rechters “een menselijke straf” uit te spreken.

De Nederlandse tv-ster wordt ook beschuldigd van het beroven van een bejaarde vriend. Met diens bankkaart zou Masmeijer 32.000 euro van de rekening hebben gehaald. Die feiten heeft Masmeijer altijd ontkend.

Zwaardere straffen

Spilfiguur Peter S.G. werd in beroep veroordeeld tot 12 jaar cel, twee jaar meer dan hij in eerste aanleg had gekregen. Zijn kompaan Landa C. kreeg de hoogste straf: 14 jaar.

Masmeijer kreeg één jaar cel er bovenop. Hij wordt veroordeeld tot 9 jaar cel en een boete van 90.000 euro.