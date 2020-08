Nederlandse fastfoodketen New York Pizza komt naar Antwerpen ADA

14u05 2 Antwerpen De Nederlandse fastfoodketen New York Pizza komt naar Antwerpen. De keten is op zoek naar een franchisenemer om de vestiging uit te baten. Waar en wanneer het de winkel open gaat, is nog niet duidelijk.

New York Pizza is in tegenstelling tot de naam zou doen vermoeden niet ontstaan in New York maar wel in Amsterdam. Het bedrijf opende onder leiding van Richard Abram en de gebroeders Max en Philippe Vorst in 1993 zijn deuren. In 1996 begon de keten met het bezorgen van pizza’s en ondertussen heeft het al meer dan 200 bezorg- en afhaaladressen. Naast pizza kunnen er ook pasta’s, broodjes en salades besteld worden.

De keten is op zoek naar een franchisenemer om de vestiging in Antwerpen uit te baten. Wanneer en waar die komt, is nog niet duidelijk.