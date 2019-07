Nederlandse dieven laden bestelling van leverancier over in eigen wagen Sander Bral

Een leverancier op de Meir werd maandagvoormiddag slachtoffer van een overval. Terwijl de man bezig was met een levering kon een getuige vaststellen hoe twee mannen zes dozen uit zijn bestelwagen namen en in hun eigen voertuig staken. Een getuige verwittigde de politie en kon de nummerplaat doorspelen. Een camera-operator van de politie in de Hoveniersstraat merkte het voertuig op de Leien op en er werden meteen verschillende patrouilles aangestuurd. Het voertuig kon kort na de feiten onderschept worden en de twee inzittenden werden gearresteerd. In het voertuig van de Nederlandse mannen werden de gezochte dozen aangetroffen, samen met werkmateriaal, waaronder een koevoet. De dozen werden teruggegeven aan de leverancier.