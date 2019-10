Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34) riskeert 2 jaar cel voor drugshandel op Tomorrowland BJS ADN

10 oktober 2019

11u19

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, ANP 4 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft vanochtend voor de correctionele rechtbank van Antwerpen 2 jaar cel en 8.000 euro boete geëist tegen de Nederlandse actrice Imanuelle Grives (34). Grives moet zich samen met twee Amerikaanse vrouwen verantwoorden voor handel in verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

Grives werd op 21 juli samen met twee Amerikaanse vrouwen van 39 en 41 jaar gecontroleerd aan de ingang van het festival in Boom. De Nederlandse actrice had 1 gram cannabis, 5 xtc-pillen, 15 gram MDMA, 10 gram cocaïne en 2,3 gram ketamine bij. De drugs zaten onder meer verstopt in haar pruik.

Acteerrol

Bij de huiszoeking op hun tijdelijke verblijfadres, een Airbnb in Rumst, werd nog veel meer drugs gevonden: 77 xtc-pillen, 1,80 gram hasj, 11,20 gram cocaïne, 11,80 gram amfetamine, 9,80 gram ketamine, 3,85 gram MDMA, 178,90 gram GHB en 1,20 gram cannabis. “Daar opende zich de grot van Ali Bana”, sprak procureur Ken Witpas vandaag. “Een grote hoeveelheid aan diverse verdovende middelen lag open en bloot in de twee kamers die ze huurden.”



Grives verklaarde dat ze zich voorbereidde op een acteerrol. Ze mocht eind september de gevangenis verlaten na betaling van een borgsom van 5.000 euro. Voor de twee Amerikaanse vrouwen eist de procureur 18 maanden cel en 8.000 euro boete.

Tranen

De Nederlandse actrice betuigde vandaag huilend haar spijt voor de rechtbank. Aan het einde van de rechtszaak tegen haar zei ze in haar laatste woord dat ze zich “roekeloos” had gedragen, met ernstige gevolgen voor haarzelf en voor de mensen om haar heen. Ze zei dat ze ook haar twee vriendinnen, die samen met haar werden opgepakt, in diskrediet heeft gebracht.

Ze zei snikkend dat ze tijdens haar voorarrest in de gevangenis in Antwerpen, van juli tot september, goed heeft nagedacht over hoe ze verder moet met haar leven. Ze hoopt op een tweede kans en zei open te staan voor een eventuele werkstraf, waarvoor haar advocaat heeft gepleit.

Na de rechtszaak, die krap een uur duurde, wilden Grives en haar advocaat geen vragen beantwoorden. Ze liepen snel naar buiten en probeerden een horde journalisten te ontwijken.

Themazittingen

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vindt vandaag de eerste themazitting plaats met mensen die afgelopen zomer betrapt werden op het dealen van verdovende middelen op Tomorrowland. Er worden in totaal 55 dealers vervolgd, vandaag zitten de eerste 18 op de beklaagdenbank. De rechtbank krijgt 12 dossiers voorgeschoteld.

Het gaat in 10 dossiers om handel en bezit van verdovende middelen. De beklaagden zijn 9 Britten, 4 Nederlanders, een Duitser, een Spanjaard en een Australiër tussen 18 en 46 jaar. In 2 dossiers is sprake van oplichting en de verkoop van neppillen. Daarvoor moeten 2 Italianen van 33 en 44 zich verantwoorden.

Op 15 november en op 13 december volgen de twee andere themazittingen.