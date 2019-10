Nederlands leren met liedjes: De Bonski’s lanceren nieuwe cd AMK

08 oktober 2019

13u47 0 Antwerpen Wist u dat het deze week de Week van het Nederlands is? Vandaag stelden De Bonski’s dan ook hun cd ‘Het beste van de Bonski’s – 10 jaar muziek voor wie Nederlands leert’ voor. Tegelijk ging hun gelijknamige voorstelling in Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) in première.

De Bonski’s, alias zanger Lennaert Maes en de Russische broers Andrei en Kriss Bonski, maken sinds 2009 muziek op maat van buitenlandse nieuwkomers en Franstalige Belgen die Nederlands leren. In die 10 jaar maakten ze vijf cd’s en een stripverhaal voor wie Nederlands leert, en ze speelden voor meer dan 25.000 toeschouwers in 10 verschillende landen waar Nederlands wordt onderwezen (België en Nederland, maar ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Tsjechië, Slovakije, Zwitserland en Indonesië). Heel wat leerkrachten Nederlands werken met hun liedjes in de klas en de nummers ‘Ja, ja, nee Nederlands’ en ‘De wereld heeft veel kleuren’ groeiden uit tot meezingers voor het anderstalige publiek.

Om hun tiende verjaardag te vieren, verschijnt tijdens de Week van het Nederlands een jubileum-cd van de Bonski’s met daarop de beste liedjes uit het voorbije decennium, aangevuld met drie gloednieuwe nummers. Bij de cd hoort een educatieve bijlage, zodat de leerkrachten er ook nu weer in de les mee aan de slag kunnen. Vandaag werd de nieuwe cd voorgesteld, en de liveshow van de Bonski’s doet nog zeven locaties in Antwerpen aan.