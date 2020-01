Nederlands hiphopfenomeen Ronnie Flex komt naar De Roma Jan Aelberts

27 januari 2020

19u10 0 Antwerpen De Nederlandse rapper Ronnie Flex komt op 20 mei met het Amsterdamse livecollectief Deuxperience Band naar De Roma. Tickets zijn vanaf 31 januari om 10 uur te koop.

Ronnie Flex is bekend van hits als ‘Drank & Drugs’ dat hij samen met Lil Kleine opnam en ‘Niemand’, het nummer waarvoor hij samenwerkte met de Nederlands-Poolse Mr. Polska. Dit voorjaar staat na een pauze in 2019 een nieuw album op de planning samen met een pak nieuwe liveshows. Eén daarvan zal op 20 mei in de Roma doorgaan. Tickets zijn vanaf 31 januari om 10 uur te koop via www.deroma.be.