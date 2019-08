Nederlanders moeten voorraad lachgas inleveren: “Dachten dat het in Antwerpen wél mocht” Jan Aelberts

31 augustus 2019

12u15 0 Antwerpen Twee Nederlanders hebben hun voorraad lachgas moeten afgeven aan de Antwerpse politie. Ze werden betrapt toen ze met hun wagen op de Paardenmarkt reden.

De twee waren hun voorraad eerder al in thuisland Nederland kwijtgeraakt na staande gehouden geweest te zijn door de politie daar. “Ze dachten dat ze in Antwerpen wel ongestoord lachgas konden inhaleren”, klinkt het bij de Antwerpse politie. “Het lachen verging hen toen hun voorraad in beslag genomen werd.”