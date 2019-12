Nederlanders krijgen stoomcursus inburgering in Antwerpen: “Hoerenchance? Dat is best een lekker woord” Philippe Truyts

02 december 2019

15u07 5 Antwerpen Een Nederlands bedrijf dat zijn werknemers laat inburgeren in Vlaanderen? Daar wilden we toch eens het fijne van weten. En dus trokken we naar de stoomcursus die schrijver David Troch maandag opdiste aan zes werknemers van interimkantoor Pro Industry. Dat gaat vanaf januari ook in Antwerpen rekruteren voor de maakindustrie. “Ne mazout? Welk zout?”

Toegegeven, ze hadden er ‘goesting’ in, de zes keurige mannen in maatpak die anderhalf uur om de oren werden geslagen met de onmetelijke rijkdom aan Vlaamse woorden. David Troch, voormalig Gents stadsdichter, maar afkomstig van Bonheiden, had zijn huiswerk gemaakt. “Het is belangrijk dat je elkaar goed begrijpt in een sector waar alles draait om communicatie. Als ik kan vermijden dat mijn cursisten een pak rammel verwachten wanneer een Vlaming bij hen binnenkomt en zegt dat hij eens wil ‘klappen’, is mijn missie al geslaagd.”

Overigens kunnen we de lezer geruststellen: zo groot zijn de taal- en cultuurverschillen nu ook niet dat ze bij Pro Industry geen Bart De Wever, Urbanus of Jean-Marie Pfaff kennen. Louis-Paul Boon? “Ja, die stond zelfs op onze literatuurlijst destijds.”

‘Vogelepik’

Na een hilarisch fragment uit sitcom ‘Het Eiland’ had geen enkele cursist door wat ‘vogelepik’ wel kon betekenen. Darts: meteen een goed idee om de middagpauze door te komen bij Pro Industry. Hoe die moet worden besloten, wisten de Nederlanders wel: moeiteloos somden ze een heel arsenaal aan Belgische bieren op. Een glas melk en een kroket als lunch? Het mag tegenwoordig iets meer zijn. Maar Bourgondisch? Ga wég. “Wij krijgen geen maaltijdcheques zoals de Belgen. Dan neem je toch makkelijker je eigen boterhammen mee. Bij jullie duurt een lunch ook langer en is die zakelijker van aard, bij ons is dat iets functioneels”, zeggen algemeen directeur Tim Andeweg en zijn rechterhand Hasan Gulmez.

Debardeurke

‘Poepeloere’, ‘pistolet’, ‘staminee’, ‘kwistenbiebel’en ‘tiret’: niets bleef onze sympathieke noorderburen bespaard. En wat is in godsnaam een debardeurke? “Ik woon nu twee jaar in Antwerpen en bijna dagelijks kom ik dingen tegen die voor mij ongebruikelijk zijn”, zegt Anthony Marijnissen, account manager bij Pro Industry. “Gelukkig ben ik dan nog van Breda, wat onder de Moerdijk ligt. We zijn ‘reserve-Belgen’. Cultureel verschillen we dan niet zo veel met jullie.”

Hét favoriete woord van de dag leek dan weer ‘hoerenchance’, afgaand op de reacties. “Dat is een lekker woord. Gaan we zeker gebruiken.”

“Ik ga nu voor een smoske met toespijs”, besloot Anthony. Als je het ons vraagt: komt wel goed, die inburgering.

Uitzendkantoor Pro Industry vind je vanaf januari terug aan de Entrepotkaai 6 op het Eilandje.