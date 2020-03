Nederlander moet voor 1.000 euro aan achterstallige boetes meteen betalen bij controle Sander Bral

30 maart 2020

13u59 0 Antwerpen De verkeerspolitie van Antwerpen liet zondag een Nederlander stoppen. De bestuurder had nog boetes voor een totaalbedrag van 1.000 euro te vereffenen. De man betaalde.

Op de auto was een Belgisch kenteken aangebracht. Omdat de man niet meer in ons land ingeschreven was, werd het Belgische kenteken afgenomen. De bestuurder kreeg wel nog de kans om de auto veilig in zijn garage te stallen.

De politie had dezelfde man enkele weken geleden ook al eens aan de kant gezet met een Nederlands voertuig. Hij had toen op Antwerps grondgebied meerdere snelheidsovertredingen begaan. Ook toen kreeg hij ter plaatse de rekening gepresenteerd.